San Charbel torna a fare notizia con due nuovi miracoli di guarigione. Due persone hanno riferito di essere state miracolosamente guarite grazie all’intercessione del Santo eremita libanese. Le testimonianze arrivano da chi crede fermamente nella sua potenza e continuano a rafforzare la sua fama di figura capace di intervenire nei momenti più difficili.

Si continua a parlare del santo eremita libanese, san Charbel, tanto venerato e invocato in tutto il mondo. Di recente è giunta la notizia di due nuovi miracoli avvenuti per sua intercessione. Si tratta di due casi di guarigioni scientificamente inspiegabili che si sono verificate dopo che è stata rivolta la preghiera al Santo di intercedere presso Dio. Al santo maronita vissuto in solitudine nel monastero di San Marone ad Annaya viene attribuito un numero davvero elevato di eventi miracolosi.

© Lalucedimaria.it - San Charbel non si ferma: due nuovi miracoli di guarigione che testimoniano la sua gloria

San Charbel – Il miracolo nella ferita

