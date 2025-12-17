Il match al Palafiera di Forlì Derby a porte aperte | via libera per 150 tifosi
Domenica al Palafiera di Forlì si terrà il derby tra Forlì e Rimini, con un'affluenza limitata di 150 tifosi riminesi ammessi. L'evento rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, offrendo ai supporter l'opportunità di seguire dal vivo una sfida molto attesa. La presenza dei tifosi contribuirà a creare un'atmosfera unica e carica di emozioni.
Ora è ufficiale: saranno 150 i tifosi riminesi che domenica potranno entrare al Palafiera per assistere al derby fra Forlì e Rimini. La richiesta del questore di Forlì Claudio Mastromattei, e per cui ha avuto un ruolo chiave anche il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, è stata accettata integralmente da parte del Casms (Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive) che così ha dato il via libera alla trasferta dei sostenitori di Rbr: "Sono molto contento di questo risultato – dice Mastromattei – perché è la dimostrazione che quando si condivide un percorso alla fine le cose vanno bene e si risolvono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
