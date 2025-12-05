Nuovo ospedale a Padova Est sarà l' Inail a costruirlo | Si entra nella fase operativa

«Con la Delibera 1.423 dell’11 novembre abbiamo introdotto la svolta decisiva per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova Est, formalizzando un nuovo modello operativo e finanziario. La delibera approva infatti l’Accordo tra Regione, Inail e Azienda Ospedaliera, con cui si stabilisce che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

