Frana sulla Statale Amalfitana l’allarme della Filca Cisl Salerno

Le prime precipitazioni significative dell'autunno 2025 hanno riportato in primo piano le note fragilità idrogeologiche della Costiera Amalfitana. Il distacco di un masso dalla parete rocciosa nei pressi del fiordo di Furore, con conseguente chiusura della Strada Statale Amalfitana, ha provocato pesanti disagi alla popolazione residente e ai numerosi lavoratori, studenti, commercianti e turisti che continuano a frequentare la "Divina Costiera" anche fuori stagione. A commentare la situazione è Giuseppe Vicinanza, segretario organizzativo della Filca Cisl Salerno, che raccoglie quotidianamente le segnalazioni provenienti dal territorio.

