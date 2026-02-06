Sabato 7 febbraio Casamatta alla Feltrinelli di Arezzo

Sabato 7 febbraio, alla Feltrinelli di Arezzo, si terrà la presentazione del libro Casamatta. L’autore non è ancora stato annunciato, ma il volume sta già attirando l’attenzione di diverse personalità. Padre Giulio Albanese lo ha definito un libro “profetico”, mentre Sigfrido Ranucci di Report lo ha chiamato “inchiesta”. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio vittime dell’amianto, sottolinea che si tratta di un testo “necessario” anche per le scuole. Padre Alex Zanotelli, missionario comb

Arezzo, 6 febbraio 2026 – . Un libro "profetico", ha detto padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Roma; "un libro-inchiesta", lo ha definito Sigfrido Ranucci di Report; "Un testo necessario da distribuire anche nelle scuole", ha dichiarato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale vittime dell'amianto; "C'era bisogno di raccontare che razza di Servizio pubblico sia la Rai", ha scritto padre Alex Zanotelli, missionario comboniano da sempre in prima linea su alcune importanti battaglie sociali.

