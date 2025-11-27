Gavioli ’Lo sguardo di Sofia’ sabato alla Feltrinelli

Un raffinato e coinvolgente thriller psicologico nelle cui pagine risuona l’eco della tragedia greca: è il nuovo romanzo di Claudio Gavioli, ‘Lo sguardo di Sofia. Storia di una famiglia’ (Incontri editrice). Con questo testo lo scrittore modenese – medico di professione – torna al romanzo, dopo la parentesi dei racconti: il libro sarà presentato sabato alle 17 alle Librerie Feltrinelli di Modena, dove a dialogare con l’autore sarà Alberto Bertoni. Gavioli, con ‘Lo sguardo di Sofia. Storia di una famiglia’, conferma le proprie capacità di descrivere, con penna raffinata e colta, i sentimenti, le passioni, le inquietudini e le loro conseguenze sulle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

