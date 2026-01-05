Milan Di Stefano svela | Rabiot ha alzato il ritmo dei centrocampisti soprattutto Fofana

In esclusiva, Peppe Di Stefano analizza l’impatto di Adrien Rabiot sul centrocampo del Milan, sottolineando come abbia alzato il ritmo di gioco, in particolare quello di Youssouf Fofana. L’inviato svela anche un aneddoto proveniente da Milanello che evidenzia le dinamiche tra i centrocampisti e il ruolo di Rabiot nel migliorare la fase di possesso e pressione della squadra.

