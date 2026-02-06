Una donna di 50 anni è stata aggredita nella sua casa in via Maggi, a Roma, nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il compagno l’ha picchiata e poi le ha inflitto un colpo di coltello. La donna è stata soccorsa dai paramedici e trasportata in ospedale in condizioni serie. L’uomo, che si trovava con lei al momento dell’attacco, è stato subito arrestato dai carabinieri. La vicenda ha fatto scattare immediatamente le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Una donna di 50 anni è stata aggredita nella sua abitazione in via Maggi, a Roma, nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è stata colpita con pugni e coltellate ed è stata soccorsa in condizioni gravi dal 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. La donna è ora ricoverata in osservazione: non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato fratture multiple al volto e ferite lacero-contuse da arma bianca, con una prognosi di 40 giorni. Sul posto, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tor Pignattara, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, donna accoltellata e picchiata in casa: arrestato il compagno

Approfondimenti su Roma Donna

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dei fatti - Vita in Diretta 15/10/2025

Ultime notizie su Roma Donna

Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta; Accoltella la compagna dopo una lite: è in prognosi riservata; Roma, accoltellata e presa a pugni dal compagno: uomo arrestato per tentato omicidio.

Roma, donna presa a pugni e poi accoltellata dal compagno: fratture multiple e 40 giorni di prognosiROMA - Ancora violenza nella Capitale. Una donna romana di 50 anni è stata ferita a coltellate e presa a pugni in casa ieri sera poco prima delle ... msn.com

Roma, picchia e accoltella la moglie: arrestato per tentato omicidioSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara che hanno avviato le indagini da cui è emerso che, poco prima, il compagno della donna, romano anche lui di 54 anni, in stato ... rainews.it

Momenti di paura in zona San Lorenzo, a Roma. Una donna e il figlio sono stati aggrediti da un uomo incappucciato mentre percorrevano in bicicletta l’area compresa tra via dei Dalmati e via degli Irpini. L’aggressione, avvenuta senza alcun apparente motivo, x.com

Investita tre volte dalla vicina di casa e presa a bastonate dal padre Orrore a Roma, donna in fin di vita facebook