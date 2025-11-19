Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma arrestato il compagno

Agi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L'uomo che avrebbe  accoltellato ieri la compagna  in auto sul  Grande raccordo anulare  di Roma è stato  fermato dalla polizia. All'uomo, che ha ferito la  37enne peruviana  con varie coltellate al viso, alla testa, al torace e alla mano, è contestato il reato di  tentato omicidio. La donna era è stata trovata ferita nella mattinata di ieri l ungo il Gra  all’altezza del km 14+200, carreggiata interna, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, nella zona nord di Roma. La 37enne, colpita con  fendenti al torace, è stata soccorsa e poi trasportata in  codice rosso  all’ospedale Sant’Andrea. La dinamica dell'aggressione. 🔗 Leggi su Agi.it

donna accoltellata sul grande raccordo a roma arrestato il compagno

© Agi.it - Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno

Approfondisci con queste news

donna accoltellata grande raccordoDonna accoltellata e lasciata agonizzante sul Raccordo: l’ex ancora in fuga, è caccia all’uomo - Ricercato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex e l’ha abbandonata in strada sul Gra, ancora agonizzante. Lo riporta fanpage.it

donna accoltellata grande raccordoRoma, donna accoltellata dall’ex si lancia dall’auto in corsa: aggressore in fuga - Quando la separazione diventa un rischio: un ex accoltella la propria compagna in un drammatico episodio sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Riporta notizie.it

donna accoltellata grande raccordoDonna accoltellata sul Raccordo e abbandonata agonizzante, fermato l’ex marito - Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e fermato l'uomo che ha accoltellato l'ex moglie sul Raccordo a Roma ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Grande Raccordo