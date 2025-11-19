Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma arrestato il compagno

AGI - L'uomo che avrebbe accoltellato ieri la compagna in auto sul Grande raccordo anulare di Roma è stato fermato dalla polizia. All'uomo, che ha ferito la 37enne peruviana con varie coltellate al viso, alla testa, al torace e alla mano, è contestato il reato di tentato omicidio. La donna era è stata trovata ferita nella mattinata di ieri l ungo il Gra all’altezza del km 14+200, carreggiata interna, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, nella zona nord di Roma. La 37enne, colpita con fendenti al torace, è stata soccorsa e poi trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. La dinamica dell'aggressione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno

