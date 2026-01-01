Fiamme al palazzo di vetro di San Benedetto | intervengono i vigili del fuoco

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il “Palazzo di Vetro” a San Benedetto, a Caserta. L’edificio ospita uffici privati e una sede universitaria. L’intervento è stato necessario a causa di un incendio che si è sviluppato nella zona, richiedendo l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause o sui danni, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Notte di fuoco a Caserta dove i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire nei pressi del “Palazzo di Vetro” a San Benedetto dove sono allocati diversi uffici privati e dove c’è una sede dell’università.L’episodio è avvenuto nel corso della Notte di San Silvestro, poco dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

