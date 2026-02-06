ristopro con il chiusi senza altre amnesie

Nonostante la sconfitta sul campo di San Severo, Ristopro mostra segnali di miglioramento. La squadra gioca con grinta e dà buone risposte, dando speranza di una svolta in vista delle prossime partite.

Nonostante la sconfitta sul campo di San Severo, la prestazione della squadra offre segnali incoraggianti e motivi di fiducia per il prosieguo della stagione. Contro una delle formazioni più in forma del campionato, i ragazzi di coach Nunzi hanno avuto un buon approccio iniziale, restando fedeli al piano partita e giocando alla pari per lunghi tratti. A fare la differenza sono stati alcuni dettagli, in particolare disattenzioni difensive e una serata poco brillante ai tiri liberi, che hanno pesato sull’esito del match. In un campionato estremamente equilibrato, la gara di San Severo rappresenta comunque una base su cui costruire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

