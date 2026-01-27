Netflix propone cinque nuovi film di generi diversi e dieci serie originali, tra cui

(askanews) – Cinque nuovi film di generi diversi, da Il Falsario con Pietro Castellitto all’action movie Senza volto con Edoardo Leo che recita insieme a sua figlia Anita, e dieci serie originali fra cui, a maggio, l’attesissimo Due spicci di Zerocalcare e poi Physical Italia: da 100 a 1, che metterà in competizione in prove estreme concorrenti come Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini. L’offerta italiana di Netflix per il 2026 si preannuncia più ricca delle stagioni precedenti, basata, come ha sottolineato alla presentazione a Roma la vicepresidente per i contenuti italiani Tinny Andreatta “su varietà, qualità e ambizione”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Film e serie tv su Netflix: Il Falsario" con Pietro Castellitto, "Senza volto" con Edoardo Leo e figlia, Zerocalcare e le altre novità

Il Falsario, il nuovo film Netflix con Pietro Castellitto, è un’opera che unisce intensa narrazione e cura visiva.

