Riso | Giovane al Napoli può esplodere Conte è l’allenatore ideale

Il Napoli guarda con fiducia ai giovani e punta a rilanciare alcuni talenti. Riso afferma che il club è il luogo giusto per esplodere e che Conte è l’allenatore perfetto per farli crescere. La squadra si prepara a affrontare la Premier League, che rappresenta il vero banco di prova.

"> NAPOLI – Napoli come piazza ideale per crescere e consacrarsi, Premier League come banco di prova definitivo. Giuseppe Riso, procuratore di Lorenzo Lucca e Giovane, ha fatto il punto sul futuro dei suoi assistiti in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, soffermandosi in particolare sulle scelte di mercato e sulle prospettive dei due calciatori. Parlando di Lorenzo Lucca, Riso ha definito il trasferimento in Inghilterra una grande opportunità: «È stata una bella operazione – ha spiegato a Tuttosport – Lorenzo è andato in Premier League, che è l’NBA del calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il mercato di gennaio del Napoli è terminato tra mille complicazioni.

Conte dopo Napoli-Qarabag: Il Napoli non era morto. È stata una serata speciale

Argomenti discussi: Con Giovane il Napoli è stato visionario. E sui rinnovi di Mancini e Cristante…: l’intervista a Beppe Riso; Giovane, l’agente: Napoli un’occasione importante. Con Conte può solo migliorare; Spalletti: Ci sono momenti in cui la partita scorre per le statistiche e momenti in cui diventa vera e vanno fatte delle scelte Atalanta-Juve 3-0 in Coppa Italia: bisogna prendere decisioni lucide, veloci, noi le abbiamo prese tutte sbagliate. Il rigore? Per me c'è,; MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno.

