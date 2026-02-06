Il mercato di gennaio del Napoli è terminato tra mille complicazioni. Riso, uno dei protagonisti, ha raccontato i retroscena di una trattativa difficile, fatta di negoziati intensi e imprevisti. La società ha lavorato sodo per portare a termine gli acquisti, nonostante le sfide e le scadenze strette.

Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con operazioni tutt’altro che semplici, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo del giovane talento brasiliano Giovane. A raccontare i retroscena è stato il suo agente, Giuseppe Riso, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, dove ha spiegato come la trattativa sia stata una delle più complesse dell’ultima sessione. Il procuratore ha sottolineato come il club azzurro si sia mosso con largo anticipo rispetto alla concorrenza, mostrando grande determinazione nel portare a termine l’operazione. Fondamentale il lavoro del direttore sportivo Manna, che aveva individuato il profilo già nelle prime settimane di campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giovane al Napoli, Riso svela i retroscena della trattativa

