Riposto studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola

L’Istituto di Riposto ha aperto le porte a tre gruppi di studenti europei. Provenienti da Lussemburgo, Portogallo e Spagna, i giovani sono arrivati per partecipare a un progetto dedicato al benessere nelle scuole. Nei prossimi giorni, parteciperanno a varie attività per scoprire come migliorare l’ambiente scolastico e il rapporto tra studenti e insegnanti. È un’esperienza che mira a promuovere scambi culturali e idee innovative nel settore dell’istruzione.

L’Istituto di istruzione superiore “Amari Rizzo Pantano” ha accolto in questi giorni tre delegazioni di studenti europei provenienti dal Lussemburgo (Schengen Lyzeum), dalle Isole Azzorre in Portogallo (Escola Secundaria Jeronimo Emiliano de Andrade) e dalla Spagna (Ontinyent di Valenza).🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Riposto Studenti Dai banchi di scuola alle piazze, gli studenti portano i diritti umani tra Giarre e Riposto Gli studenti di Giarre e Riposto hanno celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, portando il messaggio di uguaglianza e giustizia tra le strade delle loro città. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Riposto Studenti Argomenti discussi: Riposto, studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola; Riposto, studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola; Riposto. Scambio Erasmus degli studenti dell'Amari Rizzo Pantano sul benessere a scuola. CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNIVERSITÀ DI CATANIA: AIUTI PER GLI STUDENTI Si informa la cittadinanza, in particolare gli studenti residenti nel nostro Comune, che l'Università degli Studi di Catania ha stanziato un fondo di solidarietà per sosten facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.