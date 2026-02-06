Riposto studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola

Da cataniatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto di Riposto ha aperto le porte a tre gruppi di studenti europei. Provenienti da Lussemburgo, Portogallo e Spagna, i giovani sono arrivati per partecipare a un progetto dedicato al benessere nelle scuole. Nei prossimi giorni, parteciperanno a varie attività per scoprire come migliorare l’ambiente scolastico e il rapporto tra studenti e insegnanti. È un’esperienza che mira a promuovere scambi culturali e idee innovative nel settore dell’istruzione.

L’Istituto di istruzione superiore “Amari Rizzo Pantano” ha accolto in questi giorni tre delegazioni di studenti europei provenienti dal Lussemburgo (Schengen Lyzeum), dalle Isole Azzorre in Portogallo (Escola Secundaria Jeronimo Emiliano de Andrade) e dalla Spagna (Ontinyent di Valenza).🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Riposto Studenti

Dai banchi di scuola alle piazze, gli studenti portano i diritti umani tra Giarre e Riposto

Gli studenti di Giarre e Riposto hanno celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, portando il messaggio di uguaglianza e giustizia tra le strade delle loro città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Riposto Studenti

Argomenti discussi: Riposto, studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola; Riposto, studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuola; Riposto. Scambio Erasmus degli studenti dell'Amari Rizzo Pantano sul benessere a scuola.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.