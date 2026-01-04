Dimarco Inter una storia nerazzurra infinita | club a lavoro per il rinnovo a vita! Le cifre

L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, rafforzando il suo legame con il club. Si tratta di un intervento mirato a garantire stabilità e continuità, con cifre e dettagli ancora da definire. Questa iniziativa testimonia l’importanza del giocatore nel progetto nerazzurro, sottolineando l’intenzione di consolidare la rosa anche nel lungo termine.

Inter News 24 e i dettagli dell'offerta in programma. Il legame tra l' Inter e Federico Dimarco è destinato a diventare sempre più indissolubile. L'esterno mancino, vero e proprio simbolo del tifo nerazzurro in campo e prodotto del vivaio, si prepara a legarsi a vita ai colori del cielo e della notte. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza di Viale della Liberazione ha pianificato i dettagli del prolungamento contrattuale, con l'obiettivo di arrivare alla fumata bianca definitiva entro la prossima estate. Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre - Come riporta Il Resto del Carlino, l'esterno nerazzurro e il club stanno discutendo del rinnovo del contratto che arriverà entro ...

Gol e assist in Serie A, Dimarco mette nel mirino il record di Maicon: dolci ricordi per l'azzurro contro il Bologna - L'esterno italiano ha segnato 17 gol e servito 23 assist: in questa stagione Dimarco è a quota 2 reti ... msn.com

Dimarco fra rinnovo Inter e sogni da capitano. Ma lo United è in pressing e Gasperini... - Come al solito ci aveva visto lungo Gian Piero Gasperini, quando nel gennaio 2022 aveva chiesto a gran voce l’inserimento di Federico Dimarco come contropartita all’interno della trattativa, che la ... tuttosport.com

30’ Altra manovra ben eseguita dall’Inter. Dimarco pesca Bastoni in area, cross per Barella in area che però liscia la palla #AtalantaInter 0-0 #ForzaInter #SerieA x.com

SpazioInter.it. . Quando trovi il doppione di Federico Dimarco, ma ne avevi già un altro in casa TT / rob_.96 #Dimarco #Inter - facebook.com facebook

