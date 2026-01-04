Dimarco Inter una storia nerazzurra infinita | club a lavoro per il rinnovo a vita! Le cifre

L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, rafforzando il suo legame con il club. Si tratta di un intervento mirato a garantire stabilità e continuità, con cifre e dettagli ancora da definire. Questa iniziativa testimonia l’importanza del giocatore nel progetto nerazzurro, sottolineando l’intenzione di consolidare la rosa anche nel lungo termine.

Inter News 24 e i dettagli dell’offerta in programma. Il legame tra l’ Inter e Federico Dimarco è destinato a diventare sempre più indissolubile. L’esterno mancino, vero e proprio simbolo del tifo nerazzurro in campo e prodotto del vivaio, si prepara a legarsi a vita ai colori del cielo e della notte. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza di Viale della Liberazione ha pianificato i dettagli del prolungamento contrattuale, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca definitiva entro la prossima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

