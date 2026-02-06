Rientra a casa e trova i ladri commerciante aggredito | si indaga

Un commerciante di Agropoli è stato sorpreso dai ladri nella sua casa e ha subito un’aggressione. La polizia sta indagando sull’episodio avvenuto questa sera in una zona residenziale vicino al centro cittadino.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. I responsabili sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo delle pattuglie Paura nella serata di oggi ad Agropoli per un episodio di criminalità che si è consumato in una zona residenziale a ridosso del centro cittadino. In via Toscanini, traversa di via Pio X, un uomo è stato aggredito all’interno della propria abitazione dopo aver sorpreso quattro persone che si erano introdotte illegalmente nell’appartamento. Secondo le prime informazioni, il proprietario di casa stava facendo rientro nell’abitazione insieme ad altre due persone quando si è trovato improvvisamente di fronte i malviventi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Agropoli Ladri

Ultime notizie su Agropoli Ladri

