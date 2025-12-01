Rientra a casa e trova cucina e salotto avvolti dalle fiamme

Erano da poco passate le 20 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato in un’abitazione su tre piani a Treppo Carnico. La casa, appartenente a un uomo nato nel 1940, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre il proprietario si trovava fuori. A provocare il rogo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La nave scuola a vela #OrsaMaggiore rientra dalla traversata atlantica e approda sulle coste spagnole prima del ritorno a casa. #IlGrandeEquipaggio Ministero della Difesa Stato Maggiore della Difesa - Italian Armed Forces - facebook.com Vai su Facebook

Aggredito e rapinato mentre rientra a casa a Bassano del Grappa. Indagato un 38enne Il giovane è stato colpito alla testa e derubato di smartphone e bancomat. Vai su X

Rientra a casa e trova cucina e salotto avvolti dalle fiamme - Un incendio improvviso ha devastato parte dell’abitazione, distruggendo gli arredi e riempiendo di fumo ogni piano. Come scrive udinetoday.it

Anziano torna a casa accompagnato dal figlio e trova l'abitazione in fiamme: il rogo innescato dal malfunzionamento della stufa - Un violento incendio è divampato nella serata di domenica 30 ... Segnala msn.com

Ancona, la badante rientra in casa e trova morta la persona che assisteva - Ore piene di impegni per la Croce Gialla che ieri nel tardo pomeriggio è intervenuta anche in via Flaminia dove una badante che stava facendo rientro in casa ha trovato la persona che ... corriereadriatico.it scrive