Questa mattina RFI ha presentato il nuovo sovrappasso che collega le due parti della stazione di Frosinone. L’obiettivo è rendere più facile e sicura la strada per chi viaggia, soprattutto per chi deve attraversare i binari a piedi. La nuova struttura, ancora in fase di completamento, promette di migliorare l’accessibilità e di rendere più rapido il movimento tra i vari punti della stazione. La città si prepara a cambiare volto, con un progetto che punta a rendere più comoda la vita di chi usa il trasporto ferroviario ogni giorno.

Frosinone avrà una stazione tutta nuova è un nuovo sovrappasso per garantire una migliore fruibilità agli utenti della stazione garantendo anche più sicurezza. Il varo questa mattina con una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco, dei rappresentanti della Regione Lazio e dei vertici di RFI. “Il varo del nuovo sovrappasso della stazione di Frosinone – ha spiegato questa mattina Antonello Martino, a margine della cerimonia di varo del sovrappasso presso la stazione- rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di completa riqualificazione della stazione, realizzato in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il Comune di Frosinone, una collaborazione avviata ormai diversi anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - RFI vara il nuovo sovrappasso per la ricucitura urbana e il miglioramento dell'accessibilità

Approfondimenti su Frosinone Stazione

Agropoli, accessibilità urbana e richiesta di chiarimenti istituzionali dal CNDDU Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha evidenziato, attraverso una segnalazione di Christian Durso, le criticità relative alla mancanza di scivoli e percorsi accessibili in città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frosinone Stazione

RFI vara il nuovo sovrappasso per la ricucitura urbana e il miglioramento dell'accessibilità(LaPresse) Frosinone avrà una stazione tutta nuova è un nuovo sovrappasso per garantire una migliore fruibilità agli utenti della stazione ... stream24.ilsole24ore.com

Le stazioni presidiate. Il nuovo servizio di RfiQuando cala la notte le stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia diventano due edifici a rischio. Rete Ferroviaria Italiana, dopo le sollecitazioni ricevute dal Comitato per l’ordine e ... lanazione.it

PODCAST | PRIME PAGINE | Il Governo vara il nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: "Ora più duri". A Milano e Cortina oggi il via ai Giochi olimpici invernali. #ANSA https://open.spotify.com/episode/0g8CsOoqFOJWWClEwNASt7 facebook

PODCAST | PRIME PAGINE | Il Governo vara il nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: "Ora più duri". A Milano e Cortina oggi il via ai Giochi olimpici invernali. #ANSA x.com