Agropoli, accessibilità urbana e richiesta di chiarimenti istituzionali dal CNDDU Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha evidenziato, attraverso una segnalazione di Christian Durso, le criticità relative alla mancanza di scivoli e percorsi accessibili in città. La questione riguarda la necessità di garantire un’inclusione reale per le persone con disabilità e di promuovere interventi concreti a livello istituzionale.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani porta all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni competenti la segnalazione presentata dall'attivista per i diritti delle persone con disabilità Christian Durso, relativa alla mancata realizzazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche in Via Malagenia 23, nel territorio del Comune di Agropoli, in prossimità di una scuola primaria della località Mattine. Dalla documentazione trasmessa emerge che, nonostante una comunicazione pubblicata dall'Amministrazione comunale nell'ottobre 2025, nella quale si preannunciava l'imminente installazione degli scivoli per rendere accessibili i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, a gennaio 2026 tali interventi non risultavano ancora completati almeno in uno degli attraversamenti segnalati.

