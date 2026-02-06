Rete antiviolenza investimenti per 5,6 milioni nel 2026 per servizi e percorsi di autonomia per le donne

La Regione Puglia ha annunciato un investimento di oltre 5,6 milioni di euro nel 2026 per sostenere la rete antiviolenza. I fondi serviranno a potenziare i servizi e i percorsi di autonomia dedicati alle donne vittime di violenza. La decisione mira a rafforzare le strutture e garantire un aiuto più efficace alle donne che cercano protezione.

Nel 2026 la Regione Puglia investirà oltre 5,6 milioni di euro per il rafforzamento strutturale e il consolidamento della rete antiviolenza. Una scelta che assume il contrasto alla violenza di genere come priorità politica assoluta e che punta a rendere stabile e duraturo un sistema già efficace.

