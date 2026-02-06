Remigrazione | significato e origine della parola al centro del dibattito

Nella giornata di ieri, un gruppo di manifestanti ha impedito a diverse persone di entrare nel Parlamento e disturbare la seduta. Hanno fermato alcuni appartenenti a movimenti di estrema destra che volevano entrare nel palazzo e disturbare il lavoro delle istituzioni. La polizia li ha subito allontanati, e le forze dell’ordine sono intervenute per mantenere l’ordine. La scena ha suscitato reazioni contrastanti, con chi ha lodato il gesto e chi ha criticato l’uso della forza. La discussione sulla presenza di gruppi estremisti nel cuore dello Stato

"Oggi abbiamo impedito una violenza contro il nostro Parlamento e le nostre istituzioni. Abbiamo semplicemente fermato dei fascisti e dei nazisti che volevano profanare il tempio della democrazia e l'abbiamo fatto con la Costituzione in mano. Abbiamo fatto il nostro dovere". Con queste parole, il deputato del PD Matteo Orfini ha commentato l'occupazione della Sala Stampa della Camera dei Deputati con l'obiettivo di impedire – in data venerdì 30 gennaio 2026 – lo svolgersi della conferenza del Comitato Remigrazione e Riconquista italiano. Ma cosa si intende con il termine remigrazione, e perché è al centro del dibattito politico odierno? Vediamolo insieme.

