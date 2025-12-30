Regione Campania via al Consiglio ma la giunta Fico non c?è | Sanità ci sono criticità

In Campania, si apre il Consiglio regionale senza la presenza della giunta guidata da Roberto Fico. La prima seduta evidenzia le criticità nel settore sanitario, con il presidente che presenta il programma senza il supporto dei membri della giunta. Un avvio che riflette le sfide e le tensioni all’interno dell’assemblea, mentre si cerca di affrontare le questioni più urgenti della regione.

Roberto Fico da solo davanti al Consiglio regionale. La fotografia della prima riunione dell?assise regionale è quella del presidente della Regione che espone da solo il programma di.

Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato». Non c'è ancora l'accordo sulla giunta

Campania, al via la XII legislatura: Fico debutta senza giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale

Roberto Fico, nuovo presidente della Regione Campania, scrive su Facebook: "Auguro buon lavoro al Consiglio regionale che si è insediato oggi, un passaggio fondamentale per avviare pienamente il lavor ..."