reggio emilia campo nomadi alimentato con energia rubata

Reggio Emilia, 25 novembre 2025 – Un mirato controllo all'alba di ieri mattina in un campo nomadi a Reggio Emilia, con impegnati carabinieri, unità cinofila, reparto forestali e con il supporto di tecnici Enel per l’accertamento di presunti furti di energia elettrica dalla rete pubblica. L’accertamento ha portato alla luce anche presunte irregolarità edilizie e ambientali. Con l'accusa di furto aggravato tre uomini di 43, 64 e 45 anni, tutti domiciliati nel campo, sono stati denunciati alla magistratura. Devono rispondere del furto di energia elettrica, che serviva per alimentare le loro abitazioni, attraverso allacci illeciti e diretti alla rete pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

