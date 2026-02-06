A Roma, la leader del Pd Elly Schlein ribadisce che la linea del partito sul referendum è il risultato di una sintesi. Invita i suoi a portarla avanti tutti insieme, sottolineando l'importanza di rispettare le decisioni prese in Parlamento. Schlein si rivolge ai senatori e deputati, sottolineando che quando votano no alla riforma della giustizia, il Pd agisce con responsabilità.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Quando senatori e deputati votano no alla riforma della giustizia in tutti i passaggi parlamentari è giusto che il Pd gestisca come sta facendo con responsabilità questo indirizzo. La linea deve essere frutto di una sintesi, ma è giusto che la portiamo avanti insieme tutti". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd. Capezzone e Il Tempo di oggi: “Come fate a non inca**arvi per l'aiutino delle toghe?” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Schlein, 'linea frutto di sintesi, portiamola avanti uniti'

