Schlein | avanti con linea unitaria al governo nel 2027
Roma, 25 nov. (askanews) – “Noi andremo avanti convintamente su questa linea unitaria. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme con tutte le forze della nostra coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. “Appare molto chiaro che questa destra non solo non è imbattibile ma che siamo pronti a sfidarla per il 2027 in una partita che vede già adesso, dopo queste 13 regioni al voto le coalizioni sostanzialmente in parità”, ha aggiunto. “Siamo in partita vogliamo vincere siamo pronti ad andare al governo 2027 vincendo le elezioni politiche”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
"Andremo avanti in questa direzione, pronti a sfidare e battere Giorgia Meloni, che questa sera ha ben poco da festeggiare e da saltare." Queste le parole di Elly Schlein, arrivata a Napoli per esprimere il suo sostegno a Roberto Fico. Vai su X
Il leader dei 5stelle favorito con il 43%, molto avanti rispetto a Schlein e Salis - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, D’Attorre: linea unitaria Schlein convince, avanti per alternativa - “I dati delle elezioni regionali e l’elezione a larghissima maggioranza di Roberto Fico e Antonio Decaro rafforzano una tendenza già evidente nelle competizioni elettorali degli ultimi due anni: quand ... Come scrive partitodemocratico.it
Schlein: avanti con linea unitaria, al governo nel 2027 - Entrerà infatti in vigore il nuovo taglio dell’ Irpef previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Segnala msn.com
Regionali: Sereni, 'vittorie nette in Campania e Puglia, avanti con linea Schlein' - La netta vittoria del centrosinistra in Campania e in Puglia conferma la bontà della linea 'testardamente unitaria' della segretaria Elly Schlein. Scrive iltempo.it