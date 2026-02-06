REF CAM POV | Sei arbitro in Juventus-Inter | Serie A 2025 26
Durante la partita tra Juventus e Inter, il VAR ha preso decisioni decisive che hanno scatenato molte polemiche. L’arbitro in campo ha dovuto affrontare situazioni complicate, con l’aiuto delle immagini della VAR che hanno influenzato le scelte sul campo. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire, mentre i tifosi aspettavano di sapere se le decisioni sarebbero state giuste o meno. La partita ha mostrato ancora una volta quanto le immagini dall’alto possano cambiare l’andamento del match.
Approfondimenti su Juventus Inter
Ref cam in Serie A sarà ?
La presenza della Ref cam in Serie A rappresenta un passo avanti nel miglioramento della trasparenza e della chiarezza durante le partite.
La ref-cam dell’arbitro Collu nel finale infuocato di Milan-Lazio svela chi ha capito subito tutto
