REF CAM POV | Sei arbitro in Juventus-Inter | Serie A 2025 26

Durante la partita tra Juventus e Inter, il VAR ha preso decisioni decisive che hanno scatenato molte polemiche. L’arbitro in campo ha dovuto affrontare situazioni complicate, con l’aiuto delle immagini della VAR che hanno influenzato le scelte sul campo. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire, mentre i tifosi aspettavano di sapere se le decisioni sarebbero state giuste o meno. La partita ha mostrato ancora una volta quanto le immagini dall’alto possano cambiare l’andamento del match.

