La ref-cam dell'arbitro Collu nel finale infuocato di Milan-Lazio svela chi ha capito subito tutto

Svelato il video della Ref Cam di Milan-Lazio, Modric aveva capito tutto: il dialogo con Collu sul fallo di mano di Pavlovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’arbitro Collu invece non sarà sospeso: l’AIA ha infatti apprezzato il modo in cui ha gestito la confusione nata dopo la chiamata alla revisione video. Per i vertici arbitrali ci sono stati tre errori in questa chiamata, ecco quali - facebook.com Vai su Facebook

C’è un retroscena: negli spogliatoi di San Siro Allegri è andato a complimentarsi con l’arbitro Collu. «In quel momento lì ha gestito molto bene - spiega Max - Poverino, si è trovato in mezzo, ma ha preso la scelta secondo lui più giusta, quindi è stato bravo» @ Vai su X

La telecamera sul petto dell’arbitro, la Referee Cam rompe l’ultimo tabù del calcio - Il Grande Fratello televisivo fa invasione di campo e per riuscire nel suo intento usa un operatore involontario e perfetto. Scrive repubblica.it

Ref Cam, il debutto sabato nel derby d'Italia Juventus-Inter: la partita vista con l'occhio dell'arbitro - L’appuntamento è fissato per sabato e rappresenterà una première assoluta per il calcio italiano e per la nostra serie A Juventus- Lo riporta leggo.it

Ref-cam, ecco come si potrà guardare la partita dal punto di vista dell'arbitro - Inter, quello in programma sabato alle 18, entrerà nella storia della serie A e del calcio italiano: all'Allianz Stadium farà il suo esordio la Ref- Secondo rainews.it

Milano-Napoli, una finale con immagini mai viste grazie alla DAZN Ref Cam - È cominciata la sfida che assegna il trofeo e gli spettatori potranno godersela da una prospettiva unica, quella dell'arbitro È iniziata la finale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e la GeVi Napoli e ... Riporta gazzetta.it

Durante Crystal Palace-Manchester United arbitro in campo con la “Referee Cam”: ma le immagini non si sono viste - Durante la partita di campionato tra Crystal Palace e Manchester United – vinta clamorosamente dai padroni di casa per 4 a 0 – per la prima ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Referee-Cam in Serie C: telecamera sul petto dell’arbitro/ Via alla sperimentazione: “Porterà solo benefici” - Cam, via alla sperimentazione in Serie C: la telecamera sarà posizionata sul petto dell'arbitro. Da ilsussidiario.net