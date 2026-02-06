Reagisce malamente ad un controllo 28enne fermato con lo spray

Pomeriggio movimentato in piazza Guido Rossa, dove un controllo di polizia si è trasformato in una colluttazione. Un ragazzo di 28 anni si è mostrato nervoso e ha reagito in modo violento quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti. È stato necessario l’intervento di altri agenti per bloccarlo e portarlo via. La scena è finita con tafferugli e tensione tra le persone presenti.

Pomeriggio movimentato in piazza Guido Rossa, dove un normale controllo di polizia è degenerato in colluttazione. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato a piede libero un 28enne originario del Burkina Faso, residente in città, con l'accusa di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Reagisce malamente Fuori di sé sfascia Pronto soccorso e ambulatori: fermato con lo spray anti aggressione Rapina nel negozio di abbigliamento. Aggredisce commessi e cliente. Fermato con lo spray al peperoncino Questa mattina, un uomo ha tentato di uscire da un negozio di abbigliamento senza pagare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Reagisce malamente Argomenti discussi: Reagisce malamente ad un controllo, 28enne fermato con lo spray.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.