Mancano ancora due anni alle Olimpiadi di Milano e Cortina, ma già si parla di un evento che si preannuncia molto speciale. Oltre alle gare sportive, sono attesi numerosi membri della famiglia reale internazionale, pronti a portare un tocco di eleganza e prestigio alla manifestazione. Le principali regole di un vero e proprio summit tra monarchie, con incontri e visite ufficiali che attireranno l’attenzione di tutto il mondo.

Non solo sport, ma un vero e proprio summit internazionale: Milano Cortina 2026 promette di essere l’Olimpiade più regale di sempre. I riflettori non saranno solo sulle piste e sulle nevi italiane, ma anche sugli arrivi di Re, Regine, Principi e Principesse affiancati da capi di Stato come il presidente Sergio Mattarella e il vice presidente americano JD Vance, con il segretario di Stato Marco Rubio. Royal alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi ci sarà. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 avranno davvero un sapore speciale per il jet set reale. Dal Regno Unito arriverà la Principessa Anna, ex atleta olimpica a Montreal 1976 e attualmente a capo della British Olympic Association. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re e Principesse a Milano Cortina 2026, tutti i royal attesi alle Olimpiadi

Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Milano, la principessa Anna per l'Inghilterra e l'emiro Al Thani del Qatar con la famiglia, Victoria di Svezia alle paralimpiadi: chi c'è nella pattuglia royal; Gli abiti da sposa di Giorgio Armani scelti da dive e principesse; 'Spie' a Palazzo, Kate e Carlo furiosi: il caso Andrea scuote la famiglia reale; Non solo l’ex Principe Andrea, chi sono gli altri reali coinvolti nel caso Epstein.

