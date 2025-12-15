Paolo Belli fa marcia indietro dopo la polemica a Ballando e spiega | Ci sono rimasto male ma dovevo stare zitto Ho risposto male e mi è dispiaciuto

Dopo la polemica a Ballando con le Stelle, Paolo Belli si scusa e spiega di aver risposto male per delusione. L’artista chiarisce di essere lì per ballare, non per gossip o polemiche, e riflette sulle sue reazioni durante la trasmissione. Un episodio che ha suscitato discussioni tra pubblico e giuria, evidenziando le tensioni vissute sul set.

“ Io sono venuto qui per ballare, se volevate il gossip o altro, non sono capace “: per riassumere quello che è capitato tra Paolo Belli e la giuria di Ballando con Le Stelle basta questa frase. Perché di fronte alle critiche dei giurati il musicista ha reagito maluccio e Selvaggia Lucarelli ha risposto a tono con un bel “ma chi sei Barbara D’Urso? Ti sei dursizzato. Se uno dice che sei rientrato nella tua comfort zone e dice che hai fatto qualcosa di sciapo, tu dici che la butta nel gossip? Perché devi svilire un giudizio?”. E ospite di Da Noi. A Ruota Libera (ma non è strano che la conduttrice del programma, Francesca Fialdini, sia anche in gara a Ballando? Mah), il concorrente è tornato sulla polemica ma per spegnerla: “Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Ilfattoquotidiano.it

