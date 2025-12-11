Rapina a mano armata in pasticceria | colpito ' O Foggiano'

Una rapina a mano armata si è verificata in una pasticceria di Arzano, causando sconcerto tra i residenti. L'episodio è avvenuto in via San Rocco, presso il locale “O’ Foggiano”, e ha generato grande preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini e per garantire la sicurezza dei cittadini.

Paura ad Arzano per la rapina a mano armata avvenuta in via san Rocco nella pasticceria “O’ Foggiano”. I quattro criminali, giunti sul posto in due moto, hanno minacciato clienti e personale dell'esercizio commerciale, al fine di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Cinquemila euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

