Ramin il mimo | vi racconto l’Iran Gli anni ’70 in un Paese felice Ora paura piango per la mia gente

Ramin il mimo racconta l’Iran attraverso la sua esperienza, dagli anni ’70, un periodo di speranza e felicità, fino ai giorni nostri segnati dalla paura e dalla sofferenza. Con un tono che combina umorismo e profondità, esprime il suo dolore per la situazione attuale della sua gente. Firenze, 15 gennaio 2026 – un ricordo che si mescola a un’osservazione sensibile e sincera, senza retorica, ma con attenzione ai dettagli.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Buffissimo ma profondo, tagliente. Con una goccia di malinconia negli occhi che non se n’è mai andata per davvero. Capace di strappare migliaia di sorrisi ai bambini del centro storico, chiedendo in cambio uno spicciolo. O anche nulla. Così da mezzo secolo ormai. Lo conoscono tutti Ramin Saravi, lo Charlot di via degli Speziali. Ma forse non tutti sanno qual è la terra che gli ha dato i natali nel 1950. L’Iran, il Paese che oggi vive uno dei suoi momenti più duri della sua storia recente con una rivolta di popolo ogni giorno strangolata nel sangue. Ramin, cosa prova a essere lontano dalla sua terra oggi? “Prima di questa telefonata stavo piangendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ramin il mimo: vi racconto l’Iran. “Gli anni ’70 in un Paese felice. Ora paura, piango per la mia gente” Leggi anche: Lorenzo Fragola: “Non sono morto, ora vi racconto la mia storia” Leggi anche: Ornella Vanoni: «Vi racconto tutti gli uomini della mia vita». L’intervista che rilasciò a Panorama (a 88 anni) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ultimo concerto di SACRO SUD FESTIVAL: Maestro Ramin Bahrami Pf. /Maestro Massimo Mercelli Fl. / Maestro Giovanni Lucibello Paginista, Maestro Michele Venovan Colucci Sound engineer, Andrea Aragosa Prod., Enzo Avitabile A.D. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.