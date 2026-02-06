rabbia spaccherei tutto dritto e rovescio paolo del debbio travolto dal dolore

Durante la puntata di giovedì 5 febbraio di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha intervistato Simonetta e Giuseppe, i genitori di un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita a Latina lo scorso settembre. La conversazione si è fatta molto emozionante e carica di dolore. Del Debbio si è lasciato andare a una frase forte: “Rabbia, spaccherei tutto”. La vicenda ha scosso tutti e ha portato alla luce il dramma del bullismo tra i giovani.

Durante la puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 5 febbraio, il conduttore Paolo Del Debbio ha ospitato Simonetta e Giuseppe, genitori del ragazzo di 14 anni che lo scorso settembre si è tolto la vita a Latina dopo ripetuti episodi di bullismo. Il confronto in studio si è concentrato sul racconto della famiglia, sulle presunte responsabilità legate all’ambiente scolastico e su possibili elementi utili alle indagini. Dritto e Rovescio: la testimonianza dei genitori del 14enne morto a Latina. Nel corso della trasmissione, i genitori hanno descritto un contesto che, a loro dire, non avrebbe protetto il figlio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Questa sera, a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha ascoltato le testimonianze di genitori che hanno perso i figli.

Paolo Del Debbio si infuria in diretta Tv

