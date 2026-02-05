Ricercato in Romania per otto mesi si arresta volontariamente | non volevo più vivere così

Un uomo di 31 anni, ricercato in Romania per un mandato d’arresto europeo, si è consegnato alle forze dell’ordine di Udine. Dopo otto mesi in fuga, ha deciso di presentarsi spontaneamente in questura, spiegando di aver deciso di arrendersi perché non voleva più vivere così. La polizia lo ha preso in custodia e ora si attende l’estradizione.

**Un uomo di 31 anni, ricercato in Romania per un mandato d’arresto europeo, ha deciso di presentarsi spontaneamente in questura a Udine dopo otto mesi di latitanza.** L’uomo, originario della Romania, era fuggito dal Paese nel 2025, dopo aver commesso diversi furti, e aveva vissuto in Italia senza fissa dimora. È stato arrestato nella tarda mattinata di sabato, in un intervento della Polizia di Stato che ha eseguito un mandato europeo. La sua presentazione volontaria è stata seguita da un controllo immediato e da un’identificazione ufficiale, che lo ha portato a essere trattenuto in carcere per la durata della procedura di consegna ai paesi richiedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Polizia di Udine ha concluso due grandi casi internazionali tra sabato e la notte scorsa.

