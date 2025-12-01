Le migliori barberie di Milano? Sono queste e ti svolteranno la giornata

Le migliori barberie di Milano non sono semplici vetrine con forbici e pettini. Sono piccole istituzioni metropolitane, rifugi eleganti dove il ritmo frenetico della città si azzera e tu puoi finalmente smettere di fingere di saper domare capelli e barba da solo. In ogni quartiere trovi un microcosmo diverso, un insieme di atelier d’avanguardia che sembrano laboratori creativi, saloni di lusso che ricordano club privati in cui il caffè è buono quasi quanto il taglio, botteghe contemporanee che conservano comunque un tocco di tradizione. Milano è la città ideale se hai voglia di sperimentare, perché offre rasature classiche eseguite come veri rituali, tagli maschili costruiti con una precisione architettonica e trattamenti viso e corpo pensati per restituire vita a ciò che spesso trascuriamo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

