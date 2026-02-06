Quel che resta di Cristina, dopo la sentenza che chiude un capitolo di dolore lungo cinquant’anni, riaccende le emozioni più profonde. Oggi il tribunale ha ricostruito la verità sul suo sequestro e sulla sua morte, portando alla luce dettagli nascosti per anni. Ma tra i familiari c’è ancora rabbia e delusione: “Hanno fatto la loro vita, quale sarebbe stata la sua?” dice una delle persone vicine a Cristina, che non vuole neanche vedere i responsabili. È un giorno che riporta alla memoria un dolore antico, ma anche la speranza di capire

Il giorno della lettura della sentenza che ha aggiunto al tragico sequestro e alla morte di Cristina Mazzotti un pezzo di verità attesa da cinquant’anni è anche il giorno che riporta a galla le emozioni più profonde. Con tutta la forza di cui sono capaci i ricordi, i salti indietro nel tempo e la paura di rivivere quelle settimane. Il dolore iniziato la sera del 30 giugno 1975, e non ancora svanito. Cinquant’anni che, per chi era vicino a Cristina, non sono bastati a darsi pace. Lo racconta bene Laura Saviano, coetanea e cugina di Cristina, ma "anche sorella, amica, tutto. Eravamo molto legate, ridevamo spesso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel che resta di Cristina: "Hanno fatto la loro vita quale sarebbe stata la sua? Non voglio neanche vederli"

