Birindelli dopo Juventus Next Gen Pianese | Loro hanno qualità sapevamo sarebbe stata sofferta ma abbiamo tenuto botta Rigore annullato? Ormai ho fatto pace con me stesso…

Dopo la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese in Serie C 2025/26, Birindelli, allenatore della squadra toscana, ha commentato l'incontro. Tra analisi delle qualità avversarie e riflessioni sul rigore annullato, l'allenatore ha espresso soddisfazione per la tenuta della sua squadra e la serenità raggiunta con le decisioni arbitrali.

di Marco Baridon Birindelli, allenatore della Pianese, ha parlato dopo la partita contro la Juventus Next Gen in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Alessandro Birindelli ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese. ANALISI – «Sapevamo che ci sarebbe stata una partita di sofferenza, hanno qualità, muovono bene la palla. Noi con abnegazione e sacrificio abbiamo tenuto botta, siamo riusciti a sopperire alla loro qualità ma ci è mancato l’ultimo passaggio. La prestazione è importante, va dato loro merito. Bisogna far loro i complimenti». SODDISFAZIONE E STEP DA FARE – «Dall’inizio dell’anno dico che questa squadra mi sta dando grandi soddisfazioni, sta lavorando tutti giorni. Juventusnews24.com

