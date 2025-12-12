Caso Epstein diffuse nuove immagini con Trump Bannon Clinton e Gates

Nuove immagini emerse nel contesto del caso Epstein mostrano il finanziere insieme a figure di rilievo come Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon e Richard Branson. La diffusione di queste foto, rinvenute nella proprietà di Epstein, solleva nuovi interrogativi e alimenta il dibattito pubblico sulle connessioni tra Epstein e personaggi di spicco del mondo politico e imprenditoriale.

(Adnkronos) – I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso nuove foto rinvenute nella proprietà di Jeffrey Epstein, in cui il defunto finanziere condannato per pedofilia appare accanto a diverse figure di spicco, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon e Richard Branson. Le immagini – 19 in totale – non mostrano . Nessun post correlato. Webmagazine24.it Sofia di Svezia trascinata nel caso Epstein: cosa rivelano le nuove indagini - Il nome della principessa Sofia di Svezia compare nelle nuove carte del caso Epstein: email, incontri del 2005 a New York e la risposta del Palazzo Reale. panorama.it La Principessa Sofia è coinvolta nello scandalo Epstein: email trapelate - La principessa Sofia di Svezia è stata coinvolta nello scandalo Epstein dopo che sono emerse email che rivelano incontri con il molestatore. rumors.it Caso Epstein, i democratici pubblicano foto inedite della sua isola x.com Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata Le immagini sono state pubblicate dai membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera Usa - facebook.com facebook

Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025

Video Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025 Video Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025