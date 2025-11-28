Sei date in Puglia per Scandalo scritto da Ivan Cotroneo
FASANO - Il desiderio di una donna è ancora oggi il vero scandalo: inquieta, sovverte, smaschera i tabù che fingiamo di aver superato. In “Scandalo”, il nuovo testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo dopo il successo di “Amanti” sarà in Puglia per una settimana dal 2 dicembre per sei date. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
