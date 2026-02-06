Pucci ' nudo' a Sanremo il Pd insorge è TeleMeloni

Andrea Pucci si presenta sul palco dell'Ariston senza vestiti, lasciando tutti a bocca aperta. In un post su Instagram, il comico saluta il pubblico con un “Sto arrivando” e si mostra nudo, in piedi sul ponte di una nave che si affaccia sul mare caraibico. La scena ha scatenato le reazioni, mentre il Pd si infiamma criticando il gesto come un attacco a TeleMeloni.

AGI - “Sanremo. Sto arrivando”. Nudo e in piedi sul ponte di una nave,  Andrea Pucci  scruta il mare caraibico e, in un post su  Instagram, saluta così il suo approdo all' Ariston  come  co-conduttore  della terza serata. Ma l’annuncio di  Carlo Conti  sulla partecipazione del  cabarettista milanese  al  Festival  rimbalza dopo poche ore tra i  parlamentari del Pd. Il Pd accusa, "anche Sanremo è diventato TeleMeloni?". “Anche  Sanremo  come tutta la  Rai  è diventato  TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del  comico Pucci, palesemente di  destra,  fascista  e  omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, scrivono i componenti dem della  Commissione di Vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

