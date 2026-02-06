Andrea Pucci si presenta sul palco dell'Ariston senza vestiti, lasciando tutti a bocca aperta. In un post su Instagram, il comico saluta il pubblico con un “Sto arrivando” e si mostra nudo, in piedi sul ponte di una nave che si affaccia sul mare caraibico. La scena ha scatenato le reazioni, mentre il Pd si infiamma criticando il gesto come un attacco a TeleMeloni.

AGI - “Sanremo. Sto arrivando”. Nudo e in piedi sul ponte di una nave, Andrea Pucci scruta il mare caraibico e, in un post su Instagram, saluta così il suo approdo all' Ariston come co-conduttore della terza serata. Ma l’annuncio di Carlo Conti sulla partecipazione del cabarettista milanese al Festival rimbalza dopo poche ore tra i parlamentari del Pd. Il Pd accusa, "anche Sanremo è diventato TeleMeloni?". “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, scrivono i componenti dem della Commissione di Vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge “è TeleMeloni”

Pucci arriva a Sanremo come co-conduttore, ma già si accendono le polemiche.

La polemica esplode dopo l’annuncio di Andrea Pucci come ospite a Sanremo.

