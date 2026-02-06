Provvedimenti disciplinari per il ritiro del Blu Basket Bergamo campionato

La Blu Basket Bergamo ha annunciato il ritiro dal campionato 2025-2026. La decisione arriva in una fase cruciale della stagione e cambia tutto il panorama della squadra nelle competizioni. La società ha spiegato che questa scelta è stata presa per motivi interni, senza entrare troppo nel dettaglio. I giocatori e i tifosi restano sorpresi e un po’ delusi, ma la squadra si prepara a un percorso diverso. La notizia ha già fatto discutere tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Nel contesto della stagione 2025-2026, la Blu Basket Bergamo ha comunicato una decisione che modifica radicalmente il panorama della squadra nelle competizioni nazionali. L'annuncio riguarda la rinuncia alla partecipazione al campionato di serie A2 maschile e implica una serie di provvedimenti disciplinari e di gestione dei rapporti sportivi in corso, con effetti su tesseramenti e iscrizioni future. La Blu Basket Bergamo ha formalizzato la rinuncia alla partecipazione al Campionato di serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2025-2026, motivando la scelta con impossibilità economiche ed organizzative sopravvenute.

