Blu Basket Bergamo è finita | presentata la rinuncia al campionato

La Blu Basket Bergamo ha ufficialmente rinunciato al campionato di Serie A2. La società di Stefano Mascio ha comunicato venerdì alla Federazione Italiana Pallacanestro di non partecipare più alla stagione. La decisione mette fine a un’avventura che sembrava ancora viva fino a pochi giorni fa.

Bergamo. L’avventura della Blu Basket è finita. Venerdì 6 febbraio la società di proprietà di Stefano Mascio ha comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro il definitivo passo indietro con la rinuncia alla partecipazione direttamente al campionato di Serie A2. L’altra opzione prevedeva la rinuncia alla trasferta di Brindisi in programma domenica 8 febbraio. In questo caso, il passo indietro sarebbe stato poi ratificato dopo la sfida in programma contro Rimini mercoledì 11 febbraio all’OpiQuad Arena di Monza, che in ogni caso non si srebbe disputata. Ora la classifica verrà ridisegnata senza la Blu Basket, annullando tutte le partite finora disputate da Bergamo con conseguente perdita di punti da chi finora ha incrociato la squadra orobica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Blu Basket Bergamo ha deciso di mollare.

Oggi si attende una decisione importante per il futuro del Blu Basket Bergamo.

Blu Basket Bergamo, è finita: in giornata sarà presentata la rinunciaBergamo. L’avventura della Blu Basket è finita. Salvo clamorosi colpi di scena, nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio la società di proprietà di Stefano Mascio comunicherà alla Federazione Italiana Pal ... bergamonews.it

Crisi Blu Basket Bergamo, rischio esclusione dalla Serie A2: verso la rinuncia a BrindisiIl futuro della Blu Basket Bergamo è appeso a un filo. A fortissimo rischio la partita di domenica contro la Valtur Brindisi (sarebbe pronta la lettera di rinuncia), ora si inizia ... pianetabasket.com

LA POSIZIONE DELLA GIBA SULLA SITUAZIONE DELLA BLU BASKET BERGAMO L’Associazione Giocatori solleva l’attenzione sulla situazione riguardante la società Blu Basket Bergamo nei confronti degli atleti. Ci è stato rappresentato che attualmente facebook

Alla #BluBasket #Bergamo servono ancora due vittorie per avere la sicurezza di evitare i #playout, e dunque mantenere la #A2. I dettagli su #zonamistamagazine x.com