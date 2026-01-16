Protesta degli studenti del Da Vinci davanti alla Provincia | Rivogliamo i nostri spazi

Mattinata di mobilitazione per gli studenti dell'Istituto "Da Vinci", che hanno deciso di radunarsi davanti alla sede della Provincia di Salerno per denunciare una situazione di sovraffollamento scolastico diventata ormai insostenibile. La protesta nasce dalla difficile convivenza con l'Istituto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Accorpamenti scolastici, la protesta degli studenti del Miche davanti alla Metrocittà \ VIDEO

Leggi anche: Accorpamenti scolastici, la protesta degli studenti del Miche davanti alla Metrocittà \ VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Termosifoni ko e aule fredde, studenti dell'Altamura-Da Vinci costretti ad indossare i cappotti: Siamo stufi; Scuole al freddo, al Palladio 1.000 studenti restano fuori: la rivolta; Genovesi Da Vinci, domani la protesta degli studenti; Liceo Da Vinci Aversa, c’è la mobilitazione: “succursale Carinaro non si tocca”.

FOGGIA AULE Foggia, aule gelide all’Altamura-Da Vinci: pronta la protesta - Dal 7 gennaio, alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, i termosifoni non funzionano correttamente ... statoquotidiano.it

In 600 davanti al Da Vinci contro l’aggressione fascista: “La scuola è un luogo da difendere”. Manifestazione in piazza Alimonda - Ed è proprio contro la paura provata questa notte che gli studenti del liceo Da Vinci sono scesi in piazza, davanti alla loro scuola, tra via Arecco e piazza Manin, per reagire all’aggressione subita ... ilsecoloxix.it

TELE ONE. . : : Termosifoni guasti in disuso in alcune scuole della città, una criticità che si manifesta anno dopo anno all’ingresso della stagione fredda. Oggi la protesta degli studenti - facebook.com facebook

Aumentano le proteste degli studenti per l’inagibilità e il freddo delle scuole a Palermo. Se due giorni fa è successo al «Regina Margherita», ieri la protesta è montata all’istituto «Marco Polo» per l’impianto di riscaldamento non funzionante. x.com