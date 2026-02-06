Pronostico Fiorentina-Torino | le speranze non finiscono sabato

La sfida tra Fiorentina e Torino si avvicina, con il match in programma sabato sera alle 20:45. La partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, promette battaglia tra due squadre che cercano punti importanti in classifica. Le due formazioni sono pronte a scendere in campo, con statistiche e probabili formazioni già pronte per essere analizzate. I tifosi sono ansiosi di scoprire se le speranze di una vittoria resteranno vive fino all’ultimo minuto.

Fiorentina-Torino è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45. Si è presentato Fabio Paratici a Firenze che ha detto le cose come stanno: "Dobbiamo salvarci". L'avvento in Viola del nuovo direttore sportivo potrebbe dare una spinta in più alla squadra di Vanoli – contro la sua ex, il Torino – per prendersi tre punti che possono aiutare, anche molto, per raggiungere l'obiettivo stagionale. Ha un vantaggio la squadra padrona di casa, oltre al fatto ovviamente di giocare davanti al pubblico amico.

