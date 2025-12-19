Antonella Clerici condurrà l'ultima puntata di The Voice Senior che si concluderà con la proclamazione del vincitore, ecco tutti i programmi in onda in prima serata sui principali canali Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 19 dicembre 2025, con la guida completa dei programmi tv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, 19 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata dalla finale di The Voice Senior a Io sono Farah

Leggi anche: Che cosa vedere in tv stasera, 12 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da 'The Voice Senior' a 'Io sono Farah' a 'Le Iene presentano: La Cura'

Leggi anche: Che cosa vedere in tv stasera, 5 dicembre 2025: tutti i programmi in prima serata, da Io sono Farah a The Voice Senior a Quarto Grado

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Dicembre, in prima serata; Leonardo DiCaprio, stasera in Tv (gratis) il film che ha cambiato la sua carriera: un gioiello imperdibile; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky; Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino.

Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter - Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 19 dicembre 2025): il live di Alessandro Borghese – 4 ristoranti su Sky Uno, il film Skyfall su TV8 e il doc Pupi Avati. libero.it