Processo al carabiniere corrotto i colleghi lo inchiodano | Auto di servizio nel weekend E mi dissero | lui è intoccabile

Questa mattina a Pavia si è aperto il processo a un carabiniere accusato di corruzione. I colleghi che testimoniano hanno raccontato che l’uomo usava l’auto di servizio anche nel weekend e che, nonostante i sospetti, lo consideravano “intoccabile”. Uno di loro ha detto chiaramente: “Quando sono arrivato, mi hanno detto che Pappalardo faceva favori a tutti e che era intoccabile”.

Pavia, 6 febbraio 2026 – "Quando sono arrivato a Pavia mi è stato detto che Pappalardo faceva favori a tutti ed era intoccabile". Così ieri il colonnello dei carabinieri Salvatore Malvaso, chiamato a testimoniare al processo seguito all' inchiesta Clean 2, ha riferito a proposito di Maurizio Pappalardo. Non solo Garlasco, sotto la lente il 'sistema Pavia'. Dopo Venditti il pm Pietro Paolo Mazza: accusato di corruzione L'ex militare in congedo è accusato di corruzione, peculato e atti persecutor i, con lui è imputato il carabiniere del Nucleo ispettorato del lavor o Daniele Ziri per induzione a dare o ricevere utilità.

