Primavera Renna | Ho visto una squadra cattiva una reazione Una soddisfazione per me

5 dic 2025

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. Pareggio per il Milan Primavera: nella sfida di oggi contro l'Hellas-Verona i rossoneri non vanno oltre l'1-1. A fine partita, l'allenatore del Milan, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

