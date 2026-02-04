Uma Thurman torna in vendita la sua casa a New York | quanto costa
Uma Thurman mette di nuovo in vendita la sua casa a New York. Si tratta di un duplex a Gramercy Park, con accesso al giardino più nascosto della città. La casa, che un tempo apparteneva all'attrice, torna sul mercato a un prezzo che fa discutere. I dettagli sulla cifra richiesta non sono ancora stati ufficializzati, ma già si parla di cifre importanti. La proprietà si trova in una delle zone più esclusive e silenziose di Manhattan.
Un duplex da sogno a Gramercy Park con accesso al giardino più segreto della città La casa che un tempo. La casa che un tempo apparteneva alla musa di Quentin Tarantino, la magnetica Uma Thurman, cerca un nuovo proprietario disposto a sborsare una bella cifra. Situato a Manhattan, questo immobile incarna un pezzo di storia della cronaca mondana newyorkese. La splendida dimora torna oggi sul mercato con una valutazione che sfiora gli 8,9 milioni di dollari, una somma giustificata dal prestigio dei precedenti inquilini e soprattutto dalla sua posizione esclusiva. Il vero tesoro incluso nel contratto di vendita rimane tuttavia la leggendaria chiave d’oro di Gramercy Park. 🔗 Leggi su Novella2000.it
