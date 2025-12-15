Preghiera condivisa e musica Dialogo tra comunità a San Siro
Ieri, nel Villaggio dell’Incontro di San Siro, circa cento cittadini hanno partecipato a un evento di preghiera condivisa e musica, promosso per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse comunità del quartiere. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale nel territorio.
Un centinaio di cittadini hanno partecipato ieri alle iniziative nel Villaggio dell’Incontro in piazzale Selinunte, il tradizionale appuntamento del quartiere San Siro, pensato per favorire dialogo, convivenza e collaborazione tra le diverse comunità presenti sul territorio. La giornata è iniziata nel primo pomeriggio con l’accoglienza musicale a cura degli Amici della Nave, l’associazione di volontari nata per sostenere i percorsi degli ex detenuti del reparto La Nave di San Vittore e promuovere cultura e sensibilità verso il recupero di questi soggetti. Altri momenti musicali sono stati realizzati dai cori riuniti Equa, Guppo Musa e FareAssieme e dalle Donne di San Siro, CorCore e Bovisa InCanta. Ilgiorno.it
